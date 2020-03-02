Должны дать возможность вернуться – Ералы Тугжанов о казахстанцах в Южной Корее
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему не приостановили, а лишь сократили авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса, пояснил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, задают вопрос, почему не прекратили полеты в Южную Корею, как в Китай. В среднем, по расчетам, 35 тысяч наших граждан находятся там. Мы должны предоставить им возможность тоже вернуться на Родину. Они также могут заезжать из третьих стран», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов в Правительстве.
По словам заместителя Премьер-Министра, большинство студентов, обучающихся в Южной Корее, из-за каникул находятся на Родине.
«Хорошая ситуация у нас в отношении студентов, у которых каникулярное время. Многие находятся в Казахстане. Всем 1000 студентам мы рекомендовали не выезжать в Южную Корею. Министерству образования и науки даны конкретные поручения, чтобы студенты отработали с руководством соответствующих вузов о продлении срока обучения», - добавил Е. Тугжанов.
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