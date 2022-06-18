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    Должны быть готовы ко всему – врач из Актау о работе  в инфекционной больнице

    18 Июня 2022, 15:55

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Тема пандемии постепенно уходит с повестки дня. Однако о проявленном героизме врачей помнит каждый. По сей день, они находятся на передовой и каждый день спасают человеческие жизни. Ко Дню медицинского работника корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с врачом-инфекционистом с 30летним стажем Гульбану Нуржановой о пандемийном периоде, предупреждении инфекции и самоотверженном труде своих коллег.

    Гульбану Нуржанова призналась, что осознанно выбрала профессию. В 1992 году она окончила Актюбинский государственный медицинский институт, интернатуру, получила специальность врача-инфекциониста. Сейчас она является главным внештатным инфекционистом областного управления здравоохранения, заведующей инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы, врачом высшей категории.

    «Да, профессию я выбрала вполне осознанно. За 30 лет ни разу об этом не пожалела и сейчас мне все еще нравится моя работа. Это ли не счастье?» - призналась наша героиня.

    Она пояснила, что в своей работе опирается на данные эпидемиологии и микробиологии.

    «Мы обязаны распознавать инфекционные патологии в кратчайшие сроки. Это очень важно для предотвращения распространения инфекции и развития эпидемии. Поэтому мы должны хорошо изучить все ближайшие области медицины. Для оказания экстренной помощи больному нужно оперативно реагировать, получить больше знаний, отточить навыки и регулярно посещать курсы повышения квалификации и заниматься саморазвитием. Врач нуждается в непрерывном поиске», - пояснила она.

    В ходе нашей беседы она вспомнила непростые годы борьбы с пандемией, когда незамедлительно необходимо было принимать решения. По словам врача, это был самый тяжелый период в ее 30летней трудовой деятельности.

    «Почти 20 лет назад в Жанаозене была зафиксирована вспышка холеры. Тогда больше суток пролежали в больнице и вернулись домой. А в этот раз впервые днем и ночью оставалась в медучреждении. Однако это наша работа. Те, кто связал свою жизнь с инфекционной больницей, должны быть готовы ко всему. В случае какой-либо особо опасной инфекции мы не едем домой, а изолируемся здесь. Об этом знают все наши медицинские работники. Для них всех, как и для меня, период вспышки коронавирусной инфекции был самым сложным в работе. Люди были в недоумении, началась паника, а мы должны были успокаивать людей, лечить, хотя самим было страшно. Однако врачи оказывали друг другу психологическую поддержку. Это придавало сил трудиться упорно и самоотверженно», - поделилась Гульбану Нуржанова.

    Во время пандемии во всей стране был дефицит медицинских кадров. Поэтому трудно описать, что выпало тогда на их плечи.

    «Мы должны были помочь больным и вселить в них веру в выздоровление, хотя было очень много тяжелых больных. Когда в их лечении мы достигали успеха, то чувствовали безграничную радость. Это чувство сложно описать словами», - вспоминает собеседница.

    Конечно, сложный период пандемии уже позади, однако по сей день, пациенты не забывают о тех, кто спас их жизнь.

    «Пациенты и их родственники все еще звонят, выражают слова благодарности, желают нам крепкого здоровья. Это очень трогательно и приятно. В такие минуты особенно ощущаешь, что много лет назад сделала правильный выбор. Именно это придает силу и уверенность работать дальше и бороться за жизнь пациентов», - заключила Гульбану Нуржанова.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область День медицинского работника Регионы Казахстана Общество Врачи Актау
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