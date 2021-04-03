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    04:28, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Должностных лиц в Жамбылской области привлекают к ответственности за плохие дороги

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Неудовлетворительное содержание автомобильных дорог в Жамбылской области вызывает обеспокоенность местных властей. Теперь за дефекты на дорогах области будут привлекать к ответственности должностные лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что должностных лиц за дефекты и недостатки дорожной инфраструктуры привлекут к ответственности, на своей странице в сети Facebook сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

    «Несмотря на то, что основными виновниками дорожных аварий зачастую являются сами водители, для снижения уровня аварийности на дорогах необходимо также улучшить качество дорожной сети, - написал глава жамбылского гарнизона. - По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева сотрудники департамента полиции Жамбылской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения за 12 месяцев 2020 года провели 1 711 обследований автомобильных дорог области. За неудовлетворительное содержание дорог по области 195 должностных лиц привлечено к административной ответственности», - проинформировал Ж.Сулейменов.

    Генерал-майор полиции Жанат Сулейменов отметил, что благодаря принятым мерам, на автодорогах области было установлено более восьми тысяч дорожных знаков, устранены различные технические нарушения.

    «По итогам 493 обследований, проведённых за три месяца этого года, к административной ответственности привлечено 46 должностных лиц. В этом направлении и дальше будет проводиться определенная работа. Если вы заметили дефект дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, неработающие светофоры и другие нарушения, можете сообщить в полицию», - написал начальник департамента полиции Жамбылской области.



    Теги:
    МВД РК Дороги Регионы Казахстана Инфраструктурные проекты Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
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