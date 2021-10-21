Должностные лица наказаны за «принудительный» субботник для учителей в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К административной ответственности привлечены должностные лица, отправившие педагогов подметать улицы в Семее. Речь идет о заместителе акима города Семея Димитрие Гарикове. Кроме того, направлено письмо о применении в отношении заместителя акима и дисциплинарных мер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Руководитель отдела образования города Семея Фесенко Н.А. получила дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом она также привлечена к административной ответственности. К административной ответственности привлечены и директор СШ № 9 Тегай Н.В. и и.о. директора СШ № 43 Искрина А.В.», - говорится в сообщении МОН.

Напомним, что 16 октября в социальных сетях появились публикации о том, что в школе № 43 города Семея учителей сняли с уроков и отправили на субботник подметать улицы.

Привлечение педагогов к несвойственным функциям, причем в ущерб учебному процессу, является нарушением Закона «О статусе педагога».

Сотрудниками Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, а также департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО было проведено рассмотрение административного дела.

«Во время проверки выяснилось, что, помимо педагогов школы № 43, на субботник отправили и учителей школы № 9. В ходе рассмотрения административного дела установлено, что педагогов привлекли к работам по благоустройству города на основании письма заместителя акима города Семея Гарикова Д.А. В письме было дано поручение обеспечить выход педагогов на субботник в 09:00 утра. Также имелось приложение, подписанное тем же заместителем акима, в котором за каждой школой был закреплен определенный участок для проведения работ по уборке территорий. Контроль за исполнением поручения возлагался на одно из подразделений акимата», - сообщила пресс-служба МОН.

Министерством образования и науки направлено письмо акиматам всех областей и городов республиканского значения с разъяснением о недопустимости таких действий по эксплуатации педагогов и привлечению их к несвойственным функциям.

Ранее информацию о «принудительном» субботнике для учителей прокомментировали в акимате Семея.