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Должностные лица «Мангистаумунайгаз» осуждены на пять лет

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Сентября 2021, 12:30
Должностные лица «Мангистаумунайгаз» осуждены на пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Мангистаумунайгаз». Виновные осуждены к пяти годам свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор Департамента правового обеспечения АО «Мангистаумунайгаз» Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт.

При этом, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.

Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн. тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн. тенге каждый.

Виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.


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