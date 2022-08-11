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Должностные лица дома престарелых в ВКО похитили более 7,4 млн тенге
11 Августа 2022 15:22

Должностные лица дома престарелых в ВКО похитили более 7,4 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области в результате оперативно-профилактических мероприятий «QAMQOR» начато досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши «КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Установлено, что должностными лицами дома престарелых и инвалидов в период с ноября 2019 года по май 2020 года путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ похищено более 7,4 млн тенге.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram.



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