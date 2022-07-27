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Должность вице-министра по цифровизации появится в Министерстве науки и высшего образования
27 Июля 2022 21:20

Должность вице-министра по цифровизации появится в Министерстве науки и высшего образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве науки и высшего образования проявится должность вице-министра по цифровизации. Об этом сообщил министр Саясат Нурбек в ходе ознакомления с работой сервисов электронного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Перед нами стоит задача популяризировать науку. Одним из приоритетов в этом направлении является оцифровка всех внутренних процессов министерства. Это позволит нам оперативно реагировать на вызовы и обеспечить прозрачность распределения выделяемых средств на науку и высшее образования», - заявил Саясат Нурбек.

«Учитывая важность предстоящей работы, в структуре Министерства науки и высшего образования предусмотрена должность вице-министра по цифровизации. Он будет курировать вопросы цифровизации внутренних процессов и отвечать за взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. К примеру, предварительный анализ выделяемых средств показал, что организация цифровой платформы поможет учесть все имеющееся у НИИ лабораторное оборудование. Это позволит ускорить процессы закупки новых и обеспечить совместное использование существующих лабораторий», - добавил Саясат Нурбек.

Как сообщалось, на встрече с учеными в Национальной академии наук Глава государства определил в числе задач необходимость совершенствования системы управления научной отраслью страны.



Фото: gov.kz


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