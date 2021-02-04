Должность премьер-министра будет упразднена в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Должность премьер-министра Кыргызстана будет упразднена. Об этом на своем Telegram-канале написал Президент страны Садыр Жапаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

Садыр Жапаров сообщил, что уберут и дублирующие министерства. Глава Кыргызстана пишет, что есть как минимум 6 месяцев, а до этого правительство будет работать.

«За это время ожидается принятие новой Конституции и новых законов. В рамках принятия новой Конституции пройдут новые реформы, изменения, приведем новые профессиональные кадры, которые пройдут проверку только на основе закона», - сообщил он.

Садыр Жапаров добавил, что для реализации указанных задач требуется время.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. 28 января Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана. 3 февраля он подписал Указ о назначении Марипова Улукбека премьер-министром КР. Также Садыр Жапаров подписал Указ о назначении членов правительства КР.