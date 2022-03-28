Должников по штрафам в Павлодарской области разыскивают специально созданные группы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Должников в Павлодарской области поквартирно обходят полицейские, сотрудники прокуратуры, налоговых органов и судебных исполнителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель профилактического мероприятия - выявление и принятие мер к неплательщикам административных штрафов, обеспечение принципа неотвратимости наказания», - рассказал начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

Полиция региона начала операцию «Борышкер» вместе со специально созданными группами, в которые вошли полицейские, сотрудники прокуратуры, налоговых органов и судебных исполнителей. По данным ДП, они устраивают рейды по всей Павлодарской области, обходят по квартирам людей, у которых есть долги штрафам.

«По состоянию на 25 марта подразделениями департамента полиции на нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 377 миллионов тенге, из которых на сегодня взыскано порядка 232 миллионов тенге», - добавил Борис Алимбаев.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно через мобильное приложение «eGov mobile», отметили в ведомстве. Профилактическое мероприятие продлится по 31 марта.