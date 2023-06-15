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Должников по отоплению отключат от горячей воды в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 21:19
Должников по отоплению отключат от горячей воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коммунальщики Алматы намерены взыскивать миллиардные суммы со злостных неплательщиков через суд за тепловую энергию и отключать их от горячей воды до погашения долгов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Общая сумма долга за тепло в мегаполисе достигла 1,8 млрд тенге. Неуплата услуг негативно влияет на подготовку города к предстоящему отопительному сезону.

«С начала года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 2 140 абонентов, задолжавших 415 млн тенге. Еще на 1 122 неплательщика подали иски в суд на сумму 897 млн тенге. Арест уже наложен на 439 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду 109 млн тенге. Арестовано 655 банковских счетов на общую сумму 206 млн тенге.

Запрещен выезд из Казахстана 258 гражданам страны, которые не погасили платежи на 176 млн тенге. Из заработной платы и иных видов доходов удержано 16 млн тенге», - сообщили в ведомстве.


Алматы   ЖКХ   Акимат   Вода  
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