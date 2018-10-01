Должников по налогам ограничат в использовании личных авто - ДГД Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовала совместная акция департамента государственных доходов и частных судебных исполнителей по принудительному взысканию налоговой задолженности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elorda Aqparat.

Решено применить одну из самых эффективных мер - ограничение должника в использовании автомобиля и его помещение на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

«По Астане у 176 420 налогоплательщиков задолженность по налогам имущество, землю, транспорт составляет 2,5 млрд тенге. Наибольший удельный вес приходится на задолженность по налогу на автомобили - 73,4 %, или 1,9 млрд тенге», - отметил руководитель столичного ДГД Б. Айнабеков.

Отметим, что 37 160 налогоплательщикам вручены уведомления о налоговой задолженности, 33 602 - налоговые приказы.

ДГД доводит до сведения физических лиц, имеющих налоговую задолженность, что ее нужно погасить в срочном порядке, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания.