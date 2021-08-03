Должников отключают от теплоснабжения в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее отключают от тепла дома злостных неплательщиков. На сегодня задолженность по теплу по городу составляет 375 миллионов тенге, из них более 250 миллионов задолжали физические лица, более 124 миллионов – юридические. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
«Мы отключаем абонентов, имеющих задолженность свыше ста тысяч тенге. С теми, у кого долг составляет менее ста тысяч, занимаются судебные исполнители. В конце отопительного сезона мы вручаем уведомление, а абонент игнорирует, ему дается месяц-два на оплату. Тем более, есть договор, согласно которому абонент по истечение месяца должен оплачивать услугу. За неуплату производится отключение подачи тепловой энергии. Это прописано в договоре.
К примеру, на данный момент мы находимся на объекте по улице Чайковского. Этому абоненту несколько раз вручали уведомления о том, что долг его составляет 276 тысяч тенге. Абонент игнорировал. Теперь мы произвели в тепловой камере отключение с видимым разрывом. Абоненту необходимо будет заплатить полный долг и подключить теплоснабжение заново», – сообщил заместитель начальника тепловой инспекции г. Семея Ерик Раимжанов.
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