Должников отключают от теплоснабжения в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее отключают от тепла дома злостных неплательщиков. На сегодня задолженность по теплу по городу составляет 375 миллионов тенге, из них более 250 миллионов задолжали физические лица, более 124 миллионов – юридические. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

«Мы отключаем абонентов, имеющих задолженность свыше ста тысяч тенге. С теми, у кого долг составляет менее ста тысяч, занимаются судебные исполнители. В конце отопительного сезона мы вручаем уведомление, а абонент игнорирует, ему дается месяц-два на оплату. Тем более, есть договор, согласно которому абонент по истечение месяца должен оплачивать услугу. За неуплату производится отключение подачи тепловой энергии. Это прописано в договоре.

К примеру, на данный момент мы находимся на объекте по улице Чайковского. Этому абоненту несколько раз вручали уведомления о том, что долг его составляет 276 тысяч тенге. Абонент игнорировал. Теперь мы произвели в тепловой камере отключение с видимым разрывом. Абоненту необходимо будет заплатить полный долг и подключить теплоснабжение заново», – сообщил заместитель начальника тепловой инспекции г. Семея Ерик Раимжанов.

За повторное подключение абоненту придется раскошелиться на 70 тысяч тенге, а то и выше. Отмечается, что для юридических лиц, цена повторного подключения будет дороже. В скором времени будет также произведено поквартирное отключение должников. Работа в этом направлении продолжается.