Должники формируют фиктивную задолженность, чтобы защитить свое имущество от взыскания – Балаим Кесебаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должники формируют фиктивную задолженность, чтобы защитить свое имущество от взыскания. Об этом заявила вице-спикер Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один момент: необходимо обратить особое внимание на факты уклонения от долгов. В последнее время появилась тенденция к формированию фиктивной задолженности с целью уклонения от исполнения обязательств. Например, раскрыты факты, что работодатели, вступая в сговор со своими работниками либо третьими лицами, заключают с ними фиктивные трудовые договоры и выдают справки о займе. На основании таких документов нотариусы подписали бумаги на миллиарды тенге», - сказала Балаим Кесебаева на Правчасе в Мажилисе.

По ее словам, по инициативе прокуроров за последние два года аннулированы подписи нотариусов на сумму пяти млрд тенге.

«Мы считаем, что каждый раз эту проблему нужно решать проверкой прокурором, не доводя до правонарушений, принимать меры по предупреждению. Сегодня мы услышали от депутатов множество замечаний по ряду проблем в сфере исполнительного производства, а также ценные, полезные предложения. Я безоговорочно поддерживаю мнение своих коллег и надеюсь, что государственные органы, приглашенные сегодня на заседание, сделают положительные выводы», - заключила вице-спикер Мажилиса.