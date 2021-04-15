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    16:54, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Должник по алиментам переписал квартиру на своего ребенка в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должник по алиментам переписал квартиру на своего ребенка в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты частных судебных исполнителей города Нур-Султана.

    «19 марта 2020 года возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина А. в пользу гражданки К. алиментов в размере 1/4 части заработка и иного дохода. Задолженность на 1 июля 2020 года составила 3 406 648 тенге. В счет погашения долга в апреле текущего года должник передал в собственность взыскателя однокомнатную квартиру, находящуюся в городе Актобе, район Астана, проспект Тауелсиздик», - говорит заместитель руководителя региональной палаты города Нур-Султана Мадина Жанасаева.

    По словам Мадины Жанасаевой, от текущих алиментов взыскатель не отказалась, должник в любом случае продолжит платить алименты до совершеннолетия ребенка.

    В другом случае должник из столицы получил условный срок – один год ограничения свободы за то, что не платил долги по алиментам.

    «Должник С., находясь в городе Нур-Султане, с 14 мая 2018 года, когда надлежащим образом был уведомлен о наличии судебного приказа Алматинского районного суда о взыскании с него в пользу гражданки С. алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, умышленно уклонялся более трех месяцев от выполнения обязанностей по их уплате, имея реальную возможность оплачивать и не принял мер по их оплате. Таким образом, достоверно зная, что судебные акты являются обязательными для всех граждан Республики Казахстан и подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме, он не принял действенных мер и на письменные уведомления и предупреждения судебного исполнителя об обязательности исполнения судебных актов должным образом не отреагировал», - добавила М. Жанасаева.

    «15 апреля 2021 года приговор Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана вступил в законную силу. Должника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, при этом в отношении должника установлен пробационный контроль на весь срок ограничения свободы. На осужденного возложено исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления уполномоченного органа; в свободное от работы время в период времени с 22:00 часов вечера до 06:00 часов утра не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа», - подытожила М. Жанасаева.

    Теги:
    Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Суды
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