Должник набросился  на частного судоисполнителя с топором в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане частный судебный исполнитель обратился с заявлением в управление полиции о привлечении к ответственности должника Н. за нападение на него. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана.

«В производстве ЧСИ Т. города Нур-Султана находятся исполнительные производства о взыскании 17 административных штрафов в отношении должника Н. на общую сумму 196 545 тенге и в пользу банка 358 728 тенге. ЧСИ предприняты всевозможные меры по исполнению исполнительных документов, наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. В целях исполнения исполнительных документов вынесено постановление об изъятии автомашины марки «Ваз 2115».

26.10.2021 года в 08:45 судебным исполнителем совершен выезд по месту проживания должника, где был обнаружен припаркованный вдоль дороги автомобиль», - рассказала заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана Мадина Жанасаева.

Согласно предписаниям УАП ДП города Нур-Султана, зафиксированные системой дорожного контроля «Сергек», правила дорожного движения должником были нарушены именно на этом автотранспортном средстве.

При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции, должник вёл себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически.

«После чего зашел в дом и вышел с железным топором в руках и начал нападать на ЧСИ и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видеофиксацию. В этот момент сотрудники полиции обезвредили его с применением перцового баллона и забрали в управление полиции», - проинформировала М. Жанасаева.

Частный судоисполнитель обратился с заявлением о привлечении к ответственности должника Н. за нападение. Вещественное доказательство – топор - изъят дежурной группой полиции.

Необходимо добавить, что в отношении должника имеются еще взыскания штрафов в доход государства и налоговых задолженностей у четверых частных судебных исполнителей на сумму 105 631, 54 тенге.

Так, в отношении должника-нарушителя Н. на исполнении у частных судебных исполнителей города находится 21 исполнительное производство о взыскании штрафов и налоговых задолженностей в доход государства на общую сумму 302 176, 54 тенге и в пользу банка 358 728 тенге.