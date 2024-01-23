Должны ли табачники заниматься благотворительностью – мнение общественности

Рабочая группа при Мажилисе Парламента РК рассматривает поправку группы депутатов о запрете табачным компаниям в Казахстане заниматься благотворительностью. Такую норму инициаторы хотят внести в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает агентство Kazinform.

Предложение запретить бизнесу реализовать принципы социальной ответственности породило активную дискуссию в стенах Парламента. По сообщению ряда СМИ, группа депутатов решила самостоятельно добавить поправку, которая ранее ни с кем не обсуждалась. В начале ноября 2023 года Рабочая группа рассматривала предложения по изменениям в Кодекс о здоровье, и именно на этом заседании группа парламентариев неожиданно внесла в законопроект пункт об исключении положения, разрешающего благотворительную деятельность табачным компаниям в РК.

Сообщается, что сейчас Рабочая группа проводит детальный анализ и оценку данного предложения, которое фактически поставило бы крест на самой возможности для табачных компаний – крупных инвесторов – реализовать корпоративные программы социальной ответственности.

При этом ряд экспертов и НКО выступили против запрета на благотворительность. Они отмечают, что в результате будут свёрнуты многомиллонные программы поддержки детей-инвалидов, малообеспеченных семей, ветеранов, реабилитации людей с ограниченными возможностями и пр. Также указывают, что ранее ни сама Рабочая группа, ни правительство, ни эксперты не анализировали внезапно добавленную в законопроект норму. По ней не представлялся анализ регуляторного воздействия профильным ведомством. Никто не обсуждал с населением, как могут отразиться такие решения на социальном самочувствии общества.

- Кодекс о здоровье уже включает запрет спонсорства и рекламы табачных изделий. Однако благотворительность – это не реклама. Это безвозмездная помощь, которая осуществляется вовсе не в целях продвижения или стимулирования продаж табачных изделий. Запрет на благотворительность табачных компаний не внесёт никакого вклада в противодействие курению, зато оставит многие тысячи социально уязвимых казахстанцев один на один со своими проблемами, – прокомментировала директор учреждения «Политехнический колледж «Прогресс» Данара Момышова.

Ряд некоммерческих организаций, работающих в сфере благотворительности и социальных проектов, выразил решительный протест против поправки. Они направили жалобы с аргументами против запрета благотворительной деятельности табачных компаний заместителю Премьер-министра РК Тамаре Дуйсеновой, председателю Мажилиса Ерлану Кошанову, акиму Алматинской области Марату Султангазиеву.

В одном из писем, автором которого является руководитель ОО «Социально-гражданский базис «Болашак» Асель Бекходжаева, сообщается, что в Алматинской области работают два крупных табачных предприятия. За всё время их работы на рынке РК объём их безвозмездной благотворительной помощи превысил 20 миллионов долларов.