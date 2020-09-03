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Должна быть сформирована идеология справедливости - Нуржан Нурсипатов

3 Сентября 2020 15:36
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Должна быть сформирована идеология справедливости - Нуржан Нурсипатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомар Токаев в своём Послании особое внимание уделил борьбе с коррупцией, отмечает депутат Сената Нуржан Нурсипатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

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В рамках «Года волонтёров» для повышения правовой грамотности казахстанцев по инициативе Агентства по противодействию коррупции был запущен проект «Adal kómek». Более 11 тысяч человек из социально-уязвимых слоёв населения через платформу получили бесплатные консультации. Но, как отметил Касым-Жомарт Токаев, необходимо провести специальный анализ нормативных актов государственных органов и квазигосударственного сектора и их рабочего процесса с точки зрения борьбы с коррупцией.

Особую роль в борьбе с коррупцией играет институт общественного контроля. Как поручил Глава государства, мы будем формировать соответствующую правовую основу, добиваться действенных результатов в борьбе с коррупцией. Президент поручил разработать законопроект «Об общественном контроле», который позволит обеспечить прозрачность и подотчётность государственных органов, квазигосударственного сектора перед обществом. Уверен, что Сенат в дальнейшем поможет эффективно провести работу в этом направлении.

В ходе обсуждения законопроекта следует создать возможность вхождения в состав общественных советов представителей различных социальных групп. Так как, все нюансы отрасли очевидно, знают хорошо те, кто работают в этой сфере. Касым-Жомарт Токаев назвал усиление общественного контроля одной из приоритетных задач. Вклад в это дело могут внести неправительственные организации. Они также могут участвовать в экспертизе нормативно-правовых актов.

Парламент готов работать по задачам, озвученных в Послании. Для этого достаточно времени. Самое главное – принятые нами законопроекты должны работать на благо общества и развитие государства.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.



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#Сенат   #Послание Президента РК-2020  
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