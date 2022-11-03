Должна быть четкая программа модернизации - глава карагандинского Профсоюзного центра о трагедии на шахте

3 Ноября 2022, 15:10

3 Ноября 2022, 15:10

Должна быть четкая программа модернизации - глава карагандинского Профсоюзного центра о трагедии на шахте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шахты страны в первую очередь должны быть обеспечены современным безопасным оборудованием. Так считает председатель Профсоюзного центра Карагандинской области Федерации профсоюзов РК Болат Жумабеков, комментируя произошедшую трагедию на шахте имени Ленина в Шахтинске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня ночью на шахте имени Ленина Карагандинской области при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа метана. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице.

По словам Болата Жумабекова, шахта имени Ленина в Карагандинской области является одной из самых опасных в стране.

«Шахта является особо опасной по внезапным выбросам газа. На момент происшествия работали две бригады. Пять, человек, которые были травмированы, находились в другом рабочем месте, бурили. Пять человек, к сожалению, погибли - в этом пространстве произошел внезапный выброс газа метана. Когда происходит выброс газа, вдыхающий человек, сразу падает на месте из-за отсутствия кислорода в рудничной атмосфере. Он без запаха, его не видно, поэтому человек сразу теряет сознание», - пояснил Болат Жумабеков корреспонденту МИА «Казинформ».

Как объяснил председатель Профсоюзного центра, госпитализированные работники травмировались во время сильного выброса газа.

«Во время выброса образуется взрывная волна, а пространство-то практически здесь замкнутое, и люди, возможно, ударились об крепление горной выработки. У пострадавших наблюдается черепно-мозговая травма, но они остались живы, потому что концентрация газа была на их рабочем месте меньше, и с расстояниям ударная волна стихает», - сказал спикер.

Также Болат Жумабеков ответил на вопрос, какие меры нужно принимать, чтобы таких случаи не повторялись из года в год.

«Компании «АрселорМиттал Темиртау» от пустых обещаний, разговоров надо переходить к практическим действиям. Компания пришла в 1996 году, и до сих пор ни одного оборудования нового нет. Из новых они только в этом году приобрели станки для бурения, а также более 20 проходческих комбайнов. Нужно новое горно-шахтное оборудование. На шахтах развитых стран выбросов газа не наблюдается. Во-первых, условия у нас сложные. Поэтому, в первую очередь, должно быть безопасное оборудование. После того события, произошедшего на шахте Абайская в ноябре прошлого года, обещали приобрести новое оборудование, а закупили китайское, возможно, оно подходит для работы в условиях их шахт. Вот такой инвестор у нас, к сожалению. В целом, должна быть четкая соответствующая нашим горно-геологическим условиям программа модернизации. Шахтер должен знать, что он идет на работу там, где созданы безопасные условия труда. Никто не знает, что ждет впереди. Служба геологии, технические работники - все должны отвечать за обеспечение безопасности», - считает Болат Жумабеков.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области. Правительству и акиму Карагандинской области Президент РК поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших.

Во время поездки в Карагандинскую область в начале октября Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях области.

«Только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - поручал тогда Глава государства.













Фото: minval.az