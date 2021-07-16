Должен ли проходить ПЦР-тест сотрудник, имеющий медицинские противопоказания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Должен ли проходить ПЦР-тест сотрудник, который имеет медицинские противопоказания? На этот вопрос в ходе онлайн брифинга в СЦК ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Минтруда сообщали, что работодатель может отстранить от работы непривитого и несдающего ПЦР сотрудника. В течение какого времени этот сотрудник может числиться в штате отстраненным? Если он передумает и вакцинируется, обязан ли работодатель вернуть на работу? Если сотрудник имеет медотвод, должен ли он сдавать ПЦР-тест? За чей счет проводится оплата этого теста?» - спросил журналист.

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетовой, согласно статье 29 Конституции РК каждый человек имеет право на здоровье. При этом, согласно статье 12 осуществление прав и свобод граждан не должно нарушать права и свобода других граждан.

«Таким образом, мы должны защитить невакцинированных людей, которым по состоянию здоровью или в силу имеющихся противопоказаний нельзя вакцинироваться. Часто задается вопрос о компетенции государственного главного врача. Кодексом «О здоровье» он наделен полномочием вводить ограничительные меры. При этом, перечнем ограничительных мер предусмотрело обязательное применение коллективной и индивидуальной профилактики. Хочу сказать, что вакцинация – самый эффективный способ как индивидуальной, так и коллективной профилактики коронавирусной инфекции», - отметила она.

Айжан Есмагамбетова напомнила, что согласно статье 48 Трудового кодекса РК работодатель имеет право отстранять работников от работы, если действие или бездействие работника влечет за собой последствия здоровью окружающих или сотрудников.

«Отстранение от работы осуществляется до момента, когда препятствие не будет устранено. Если, конечно же, человек вакцинируется, он может вернуться к работе и продолжать работать в условиях неудаленного формата. Мы даем сегодня право выбора: вакцинироваться или проходить ПЦР-тестирование. Кто имеет медицинские противопоказания, не проходят ПЦР-тестирование. Те, кто не имеет медпротивопоказания, и не могут вакцинироваться, обязательно должны проходить ПЦР-тест один раз в семь дней», - сказала Айжан Есмагамбетова.