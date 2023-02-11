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Долю в обслуживающем мусорный полигон предприятии продает акимат Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Февраля 2023, 01:35
Долю в обслуживающем мусорный полигон предприятии продает акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске на торги выставили долю предприятия ТОО «Кызылжар Тазалык». Компания занимается обслуживанием городского мусорного полигона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В объявлении о проведении торгов указано, что городской акимат продает 49%-долю участия. Стартовая цена 117 845 тенге. Согласно приложенному отчету об оценке, именно столько составляет рыночная стоимость доли участия акимата в ТОО «Кызылжар Тазалык». Аукцион проводится на повышение цены.

ТОО «Кызылжар Тазалык» на протяжении нескольких лет занимается обслуживанием полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Шаховское. Срок его действия заканчивается в следующем году. На полигоне накопилось большое количество мусора, часто происходит его самовозгорание. Предприятие привлекали к ответственности экологи. В прошлом году остро стоял вопрос о приостановлении деятельности городской свалки.

Руководство компании неоднократно заявляло о том, что полигону не хватает техники. Купить ее за счет собственных средств предприятие не имеет возможности. Вопрос выносили на рассмотрение общественного совета три года назад, который рекомендовал городскому акимату выделить деньги на технику.

Экологи считают, что городу нужен новый современный полигон, построенный в соответствии со всеми требованиями к таким объектам.


Северо-Казахстанская область   Экология   Акимат  
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