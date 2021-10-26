Долю утилизации твердых бытовых отходов увеличат в Казахстане до 34%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора планируют установить в Казахстане. Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не раз озвучивали, что другой основной проблемой является чрезмерное накопление отходов. В этой связи, в части устойчивого управления отходами предусматривается увеличить долю утилизации твердо-бытовых отходов с 18% до 34% за счет таких мероприятий как строительство объектов по энергетической утилизации отходов с извлечением энергии по технологии «Waste-to-Energy», - сообщил во время брифинга в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Кроме того, планируется установить более 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора, для ртутьсодержащих отходов, а также экобоксы для медицинских отходов в аптеках.

«В рамках развития экономики замкнутого цикла предполагается создание площадок для сбора строительных и крупногабаритных отходов», - отметил министр.

Ранее глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал о национальном проекте «Жасыл Қазақстан». По информации ведомства, за счет реализации нацпроекта создадут порядка 60 тысяч рабочих мест.