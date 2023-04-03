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Долю реализации угля через товарные биржи  увеличивает МИИР РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 22:04
Долю реализации угля через товарные биржи  увеличивает МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан увеличивает долю реализации угля через товарные биржи для стабилизации цен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Коммунально-бытовой сектор Казахстана имеет высокий приоритет для ведомства. Реализация коммунального угля производится на биржевой площадке согласно правилам биржевой торговли, где установлено 10% от общего годового объема коммунально-бытового угля, планируемого к поставке на внутренний рынок.

Совместно с Министерством торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции РК профильным министерством принято решение об увеличении доли реализации угля через товарную биржу. Так, Министерством торговли и интеграции принят приказ, который предусматривает увеличение доли реализации угля через товарные биржи с 10% на не менее 50% от общего годового объема, планируемого к поставке на внутренний рынок на следующий производственный год в помесячной разбивке.

Ожидается, что увеличение объема доли реализации угля через товарную биржу позволит региональным операторам участвовать в процессе и обеспечить полную потребность коммунально-бытового сектора и населения страны.

Кроме того, такие меры будут оказывать существенное влияние на стабилизацию цен на рынке коммунально-бытового угля.


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