Долю проактивных услуг намерены довести до 60% в социальной сфере в РК

12 Января 2023, 18:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Цифровизация должна обеспечить переход от заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной и проактивному формату их предоставления. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании расширенной коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое стратегическое направление – углубление цифровизации. Она должна обеспечить переход от заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной и проактивному формату их предоставления. Конечным результатом реализации направления в 2023 году станет доведение доли проактивных услуг до 60% от их общего количества», – сказала Тамара Дуйсеенова.

Базовым цифровым продуктом, обеспечивающим реализацию этой задачи, станет Цифровая карта семьи (ЦКС), которая аккумулирует сведения из информационных систем госорганов и является персонифицированной по госгарантиям базой данных казахстанских семей.

«Оценка социального благополучия семей с использованием модели Алькире-Фостера, рекомендованной ПРООН, позволила определить статус более 6 млн семей и их потребность в тех или иных видах господдержки. Соответственно, госорганы и акимы на местах могут не только четко определить, кому, когда, какую помощь необходимо оказать, но и имеют возможность принять меры по предупреждению социальных рисков», – сообщила Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула, что для эффективного использования возможностей Цифровой карты семьи будет синхронизирована работа центральных государственных и местных исполнительных органов в части своевременной актуализации сведений, уведомления граждан о праве на получение господдержки, проактивного назначения пенсий, пособий, соцвыплат и адресной социальной помощи, мониторинга своевременности оказания мер господдержки.