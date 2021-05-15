Долю отечественных производителей в строительной индустрии планируют увеличить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Оказать всестороннюю поддержку отечественным товаропроизводителям строительных материалов в государственных закупках решили на расширенном заседании Комиссии по контролю местного содержания с участием заместителей акима города Алматы Максата Кикимова, Мухита Азирбаева, представителей Регионального совета Палаты предпринимателей г. Алматы, администраторов бюджетных программ, генеральных подрядчиков и предпринимателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города Алматы.

По словам директора Палаты предпринимателей Алматы Айтуара Кошмамбетова, на сегодняшний день промышленные предприятия в строительной отрасли загружены не на полную мощность. При этом в городе активно ведется строительство за счет бюджетных средств.

В этой связи, остро стоит вопрос поддержки местных производителей при закупе строительных материалов, отметил Кошмамбетов. Он также напомнил, что поправки, разрешающие закупать импортные стройматериалы только при отсутствии соответствующих производств или объемов в Казахстане, были внесены в Закон «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» еще в 2015 году. Однако на деле подрядные организации продолжают отдавать предпочтение зарубежным производителям.

В ходе заседания принято решение о проведении на постоянной основе совещаний с участием генеральных подрядчиков, заказчиков с отечественными производителями. По итогам встречи стороны подписали меморандум по налаживанию устойчивых партнерских отношений между акиматом г. Алматы и Региональным советом Палаты предпринимателей г. Алматы.