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    12:23, 15 Май 2021 | GMT +6

    Долю отечественных производителей в строительной индустрии планируют увеличить в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Оказать всестороннюю поддержку отечественным товаропроизводителям строительных материалов в государственных закупках решили на расширенном заседании Комиссии по контролю местного содержания с участием заместителей акима города Алматы Максата Кикимова, Мухита Азирбаева, представителей Регионального совета Палаты предпринимателей г. Алматы, администраторов бюджетных программ, генеральных подрядчиков и предпринимателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города Алматы.

    По словам директора Палаты предпринимателей Алматы Айтуара Кошмамбетова, на сегодняшний день промышленные предприятия в строительной отрасли загружены не на полную мощность. При этом в городе активно ведется строительство за счет бюджетных средств.

    В этой связи, остро стоит вопрос поддержки местных производителей при закупе строительных материалов, отметил Кошмамбетов. Он также напомнил, что поправки, разрешающие закупать импортные стройматериалы только при отсутствии соответствующих производств или объемов в Казахстане, были внесены в Закон «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» еще в 2015 году. Однако на деле подрядные организации продолжают отдавать предпочтение зарубежным производителям.

    В ходе заседания принято решение о проведении на постоянной основе совещаний с участием генеральных подрядчиков, заказчиков с отечественными производителями. По итогам встречи стороны подписали меморандум по налаживанию устойчивых партнерских отношений между акиматом г. Алматы и Региональным советом Палаты предпринимателей г. Алматы.


    Теги:
    Бизнес Алматы Экономика
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