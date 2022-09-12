Долю отечественного производства на фармрынке доведут до 50% – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году функции по формированию и реализации государственной политики в сфере медицинской и фармацевтической промышленности были переданы Министерству здравоохранения от Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. О проделанной работе за год, возможностях отечественных фармпроизводителей и их продукции, а также о том, в какие страны экспортируется произведенная в РК фармпродукция, корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

Долю отечественного производства на фармрынке доведут до 50% до 2025 года

«На сегодняшний день развитие фармацевтической промышленности играет важную роль в экономике нашей страны, не говоря уже о лекарственном обеспечении и безопасности населения. По этой причине высшее руководство страны уделяет особое внимание фармпромышленности, поэтому поставлена задача по доведению доли отечественного производства до 50% на фармацевтическом рынке до 2025 года», - проинформировал Жандос Буркитбаев.

Для достижения этой цели ведомством разработан проект комплексного плана, где проанализированы потенциальные возможности отечественного рынка и выработаны меры по дальнейшему развитию.

«Так, по итогам 2021 года объем казахстанского фармацевтического рынка составил 765 млрд тенге. За прошлый год отечественные фармацевтические предприятия выпустили продукцию на 191,6 млрд тенге, то есть доля отечественных товаропроизводителей достигла 25%. В настоящее время на фармацевтическом рынке Казахстана имеется 88 отечественных производителей, из них 32 компаний производят лекарственные средства. Сегодня отечественные предприниматели выпускают около 900 видов лекарственных средств и более 1 тыс. наименований медицинских изделий. За первое полугодие 2022 года фармацевтическая отрасль выросла на 4,9 %, что в денежном эквиваленте составляет 84 млрд тенге», - отметил Жандос Буркитбаев.

По информации вице-министра, основная доля объемов производства фармацевтической продукции приходится на крупные предприятия: АО «Химфарм», АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», ТОО «Келун-Казфарм», ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».

Ведомством также ведется работа по следующим экспортоориентированным проектам фармпродукции. Это создание контрактного производства компанией PFIZER, производство шприцов по южнокорейской технологии совместно с ТОО «Dolce» и южнокорейской компанией SGP, строительство второго фармацевтического завода (АО «Нобел АФФ) по производству фармацевтических препаратов, производство медицинских респираторов класса FFP2 и FFP 3 совместно с турецкой компанией MFA Maske. Инициированы также проекты с компанией Roshe. Достигнуты договоренности с компанией Sandoz касательно локализации производства по контрактному производству биосимиляров в Казахстане.

По словам спикера, основными экспортными рынками для Казахстана стали страны-члены ЕАЭС, из которых 40,6% составляет Российская Федерация, 15% - Кыргызстан. Также Казахстан экспортирует произведенную продукцию в Узбекистан, чья доля экспорта составила 35%. Во все эти страны налажены каналы сбыта продукции.

«Хотелось бы отметить, что в рамках ЕАЭС отечественные товаропроизводители имеют возможность в свободном движении реализовать товары, работы и услуг без применения мер таможенно-тарифного регулирования», - добавил вице-министр здравоохранения.

«Ключевым механизмом поддержки отечественных производителей является заключение долгосрочных договоров поставки лекарственных средств и медицинских изделий сроком до 10 лет. Единым дистрибьютором в лице ТОО «СК-Фармация» заключены 92 долгосрочных договора, в рамках которых до 2025 года запланирована поставка более 804 позиций новых лекарственных средств и 3944 позиций медицинских изделий. По действующим долгосрочным договорам налажено производство 316 видов лекарственных средств и 428 видов медицинских изделий», - пояснил Жандос Буркитбаев.

По его словам, на сегодняшний день по перечню лекарств, закупаемых единым дистрибьютором, 385 позиций лекарственных средств и медизделий не покрыто отечественными производителями. В этой связи Министерством здравоохранения поэтапно ведется работа по импортозамещению.

«Уже в 2022 году из непокрытых отечественными производителями 48 позиций лекарств включены в номенклатуру долгосрочных договоров на 2022 год. Кроме того, в рамках Предпринимательского кодекса РК, Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также ряда других нормативных правовых актов предусмотрены меры поддержки в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость импортируемых лекарственных средств и медицинских изделий, государственных натурных грантов, преференций по налогам. В дальнейшем комплексная работа по развитию фармацевтической промышленности будет реализовываться. Сегодня мы уже можем видеть определенные результаты. Добавлю, что проведенная активная переговорная работа с глобальными фармацевтическими корпорациями позволит приблизиться к намеченной цели по увеличению доли отечественного фармацевтического рынка», - добавил Жандос Буркитбаев.