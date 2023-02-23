Долю налоговых поступлений увеличат в местных бюджетах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продолжается работа по передаче части налоговых поступлений в местные бюджеты. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По доходной части местных бюджетов мы обеспечили комплекс мер по совершенствованию методологии прогнозирования доходов местных бюджетов. В 2020 году мы обеспечили передачу дополнительных налоговых поступлений. Это корпоративный подоходный налог. В этом направлении очень хорошая, положительная динамика. Если в 2020 году мы передавали 286 млрд тенге, то только за прошлый год мы собрали уже 1 трлн 42 млн тенге. То есть, за два года рост в 2,7 раза. Таким образом, в среднем за последние три года перевыполнение по собственным доходам, по нашим прогнозам, составило 123%. В этой трехлетке мы также продолжили эту работу. В рамках трехлетних трансфертов дополнительно передали около 300 млрд тенге, там около 12 различных сборов и пошлин. С учетом прошлогоднего, сентябрьского поручения Главы государства мы эту работу по укреплению доходной базы местных бюджетов продолжим. Сейчас нами прорабатываются различные варианты передачи части крупных налогов, у нас их всего четыре: КПН, НДС, соцналог и ИПН», – сказал А.Амрин.

Вице-министр напомнил участникам круглого стола, что ИПН и соцналог уже в местных бюджетах. Теперь же, по корпоративному подоходному налогу, где в местные бюджеты идут поступления только от малого и среднего бизнеса, снижаются пороги для крупного бизнеса. Также рассматривается вопрос о передаче налога на добычу полезных ископаемых по общераспространенным полезным ископаемым.

По словам А.Амрина, на сегодняшний день из общей налоговой базы поступления в местные бюджеты составляют 35%, что составляет более 5 трлн тенге. В бюджетах второго уровня (областные) аккумулируется 62% от этой суммы, 37% в бюджетах третьего уровня (районные) и 1% в органах местного самоуправления (бюджеты четвертого уровня). Распределение этих средств в регионах осуществляется акиматами и маслихатами, исходя из имеющихся потребностей.