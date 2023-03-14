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Долю молодежи категории NEET намерены снизить в Казахстане до 3,5%

14 Марта 2023, 11:45
Долю молодежи категории NEET намерены снизить в Казахстане до 3,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Системный мониторинг социального положения и самочувствия молодежи категории NEET организуют в Казахстане. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью снижения процента временно неустроенной молодежи будут реализовываться волонтерские проекты по профессиональной ориентационной работе. На постоянной основе будет организован системный мониторинг социального положения и самочувствия молодежи категории NEET», - сказал в ходе заседания Правительства Дархан Кыдырали.

В результате, как пояснил министр, будет снижена доля молодежи категории NEET с 6,7% (250 тысяч человек) до 3,5%.

«Также до 2029 года льготные кредиты будут выданы 18,2 тысячи представителям молодежи. Одним из индикаторов, добавленных в результате проработки, является трудоустройство молодежи и обеспечение высшим образованием. В частности, планируется трудоустроить 2,3 млн молодежи, с высшим образованием - 2,8 млн молодых людей», - проинформировал глава ведомства.

Как ранее заявил Дархан Кыдырали, на сегодня 43,7% молодежи живут в селе. В Концепции государственной молодежной политики акцент будет сделан на профессиональное развитие сельской молодежи, а также реализации их потенциала через предпринимательство.


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