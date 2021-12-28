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Долю местного содержания в закупе товаров, работ и услуг недропользователей  в РК назвал глава Минэнерго

28 Декабря 2021 15:15
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Долю местного содержания в закупе товаров, работ и услуг недропользователей  в РК назвал глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О доле местного содержания в закупе товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья и добычи урана рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации министра, по итогам 2021 года общий объем закупа товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья и добычи урана составит порядка 6,8 трлн. тенге. При этом доля местного содержания в данных закупках составит 46,5%.

Как было отмечено, в текущем году создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, основной целью работы Центра является локализация производства товаров для нефтегазовой отрасли РК, в частности путем открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей.

Также создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Республикой выделяются средства в размере 248,5 млн. долл. США на развитие местного содержания.

На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра «Астана».

«Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли», - резюмировал министр энергетики.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Экономика   #Минэнерго РК   #Местное содержание  
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Автор:

Серик Сабеков

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