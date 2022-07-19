19 Июля 2022 21:35

Долю местного содержания увеличат в закупках портфельных компаний АО «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть в сторону увеличения, утвердить КПД по местному содержанию и взять на личный контроль исполнение показателя по местному содержанию. Такую задачу поставил перед первыми руководителями портфельных компаний глава АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев на совещании по реализации плана по реформированию фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госхолдинга.

Как сообщалось ранее, 14 июля на расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить предложения по реформе квазигоссектора.

«Эффективность национальных компаний – это по-прежнему серьезная проблема. Сохраняется большой объем административных расходов в национальных и квазигосударственных компаниях. Это недоработка руководства «Самрук-Казына». Многое сделано, но дел еще непочатый край», - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Также Алмасадам Саткалиев предупредил топ-менеджеров о персональной ответственности за допущенные нарушения при проведении закупок и напомнил, что все выявленные факты будут передаваться Фондом в правоохранительные органы.

Председатель Правления поручил оптимизировать затраты по всем компаниям группы Фонда и проверить все факты повышения зарплат административно-управленческому персоналу. Службе внутреннего аудита поручено проверить затраты руководства, включая зарубежные командировки и представительские расходы.

Перед главами портфельных компаний были поставлены персональные задачи.

АО НК «КазМунайГаз» поручено принять меры по диверсификации поставок нефти, проработке оптимального варианта реализации Транскаспийского маршрута и увеличению мощностей нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь.

«Эйр Астана» - в кратчайшие сроки принять всех необходимые действенные меры по изменению сложившейся ситуации с постоянными задержками и отменами рейсов, по функционированию в компании системы заблаговременного оповещения пассажиров об изменениях рейсов.

Кроме того, руководству АО «НК «QazaqGaz» поручено до конца года изучить целесообразность строительства завода по производству сжиженного газа для газификации северных регионов страны, а «Самрук-Энерго» внести предложения по дальнейшему развитию Экибастузкой ГРЭС-2 с завершением блока №3 и строительством блоков №4 и №5. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что Фондом обеспечивается только методологическое руководство за закупочными процессами и контроль в сфере осуществления закупок Фонда и портфельных компаний. Первые руководители и руководители, курирующие вопросы закупок, несут персональную ответственность за допущенные нарушения при проведении закупок. Кроме того напоминаю, что при выявлении по результатам контроля факта совершения заказчиками действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, материалы контроля будут передаваться Фондом в правоохранительные органы», - сказал Алмасадам Саткалиев на совещании по реформированию Фонда.

Алмасадам Саткалиев также отметил необходимость снижения доли Фонда в экономике как важного процесса в ходе приватизации. «Перед нами стоит важная задача – вывод КМГ на IPO до конца текущего года. Проведение IPO КМГ планируется на локальных биржах AIX и KASE с предоставлением доступа, в том числе для международных инвесторов.

Фото: sk.kz