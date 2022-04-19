Долю малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана планируют довести до 40%
«Главой государства на восьмом съезде Национальной палаты предпринимателей РК поставлена задача по определению новой стратегии развития МСБ до 2030 года. Во исполнение данного поручения разработан проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. Целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов МСБ», - сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в ходе заседания Правительства.
По его словам, в документе сформированы подходы развития МСБ, направленные на оказание приоритетной поддержки МСБ, обладающим потенциалом для роста.
«Реализация выработанных подходов будет осуществляться посредством соблюдения принципов: поддержки и поощрения предпринимательских инициатив; поощрения фискальной добропорядочности, способствования выхода из тени; содействия росту конкурентоспособности МСП», - проинформировал он.
Подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды и реализованы посредством исполнения задач, направленных на решение проблем развития МСП в стране:
1) создание институциональной среды, обеспечивающей предпринимательскую активность;
2) развитие регулирования предпринимательской деятельности, влияющей на бизнес-климат и бизнес-среду;
3) обеспечение эффективности структуры мер государственной поддержки.
«Для достижения поставленных целей и задач Концепцией планируется отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка; сокращение регуляторных барьеров для МСП; предпочтение коллективным выгодам перед индивидуальными с целью повышения эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов; стимулирование создания избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса; автоматизация и цифровизация отчетности бизнеса; сокращение разрешительных документов», - доложил Тимур Жаксылыков.
Также, по словам спикера, предлагается пересмотреть систему предоставления мер комплексной поддержки посредством переориентирования на поддержку эффективных и конкурентоспособных предпринимателей.
«Реализация положений Концепции позволит довести к 2030 году долю МСП в ВВП – до 40 %; долю среднего предпринимательства в ВВП – до 20 %; количество занятых в МСП – до 5 млн человек. Принятие Концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего в крупный, что, в свою очередь обеспечит позитивный мультипликативный эффект на экономику в целом», - резюмировал Т. Жаксылыков.