Долю малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана планируют довести до 40%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определяют новую стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства на восьмом съезде Национальной палаты предпринимателей РК поставлена задача по определению новой стратегии развития МСБ до 2030 года. Во исполнение данного поручения разработан проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. Целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов МСБ», - сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в ходе заседания Правительства.

По его словам, в документе сформированы подходы развития МСБ, направленные на оказание приоритетной поддержки МСБ, обладающим потенциалом для роста.

«Реализация выработанных подходов будет осуществляться посредством соблюдения принципов: поддержки и поощрения предпринимательских инициатив; поощрения фискальной добропорядочности, способствования выхода из тени; содействия росту конкурентоспособности МСП», - проинформировал он.

Подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды и реализованы посредством исполнения задач, направленных на решение проблем развития МСП в стране:

1) создание институциональной среды, обеспечивающей предпринимательскую активность;

2) развитие регулирования предпринимательской деятельности, влияющей на бизнес-климат и бизнес-среду;

3) обеспечение эффективности структуры мер государственной поддержки.

«Для достижения поставленных целей и задач Концепцией планируется отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка; сокращение регуляторных барьеров для МСП; предпочтение коллективным выгодам перед индивидуальными с целью повышения эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов; стимулирование создания избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса; автоматизация и цифровизация отчетности бизнеса; сокращение разрешительных документов», - доложил Тимур Жаксылыков.

Также, по словам спикера, предлагается пересмотреть систему предоставления мер комплексной поддержки посредством переориентирования на поддержку эффективных и конкурентоспособных предпринимателей.

«Реализация положений Концепции позволит довести к 2030 году долю МСП в ВВП – до 40 %; долю среднего предпринимательства в ВВП – до 20 %; количество занятых в МСП – до 5 млн человек. Принятие Концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего в крупный, что, в свою очередь обеспечит позитивный мультипликативный эффект на экономику в целом», - резюмировал Т. Жаксылыков.