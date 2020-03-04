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Доля женщин-руководителей на госслужбе в Казахстане составляет 40 процентов

4 Марта 2020 17:53
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Доля женщин-руководителей на госслужбе в Казахстане составляет 40 процентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам государственной службы рассказали о соблюдении гендерного баланса на госслужбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На государственной службе трудятся более 9,5 тысяч женщин-руководителей. Это 40% от общего количества руководителей», - сообщил на брифинге заместитель директора департамента государственной службы АДГС Думан Абилев.

При этом, было отмечено, что представленность женщин на должностях выглядит следующим образом: заместители министров – 14,3%, заместители акимов регионов – 7,1%, ответственные секретари центральных исполнительных органов – 13,3%, заместители председателей комитетов и директора департаментов центральных государственных органов – 29,2%, руководители территориальных подразделений центральных государственных органов – 12,8%, руководители областных управлений – 15,3%, заместителей акимов городов и районов – 15,1%.

Спикер добавил, что Агентство по делам государственной службы системно и планомерно работает над обеспечением прозрачности конкурсных процедур, что является важным условием создания равных возможностей для поступления на государственную службу.

Ход собеседований в госорганах фиксируется с помощью технических средств записи, при этом кандидаты также могут использовать записывающие устройства.

В случае поступления от кандидатов жалоб на решение конкурсной комиссии назначаются проверки на предмет соблюдения законодательства.

В 2019 году из 52 144 претендентов на государственную службу 24 028 составили женщины. Доля женщин, назначенных по итогам конкурсов на занятие госдолжности, составила 46,2 % (10 397 из 22 520).

В целом порядка 50 тысяч женщин выбрали государственную службу как сферу реализации своих профессиональных качеств и карьерных ожиданий, что составляет 55% от общей численности госслужащих и превышает аналогичный показатель таких стран ОЭСР, как Италия, Бельгия или Испания.


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Ключевые слова: Статистика, Другие государственные органы, Общество,
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Серик Сабеков

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