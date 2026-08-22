Доля зеленой энергетики в Казахстане выросла в четыре раза за шесть лет

За последние шесть лет доля электроэнергии, вырабатываемой объектами возобновляемых источников энергии, в энергобалансе Казахстана выросла с 2% до 8%. Сегодня в стране действуют 172 объекта ВИЭ общей мощностью более 3,8 ГВт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Республики Казахстан.

Рост показателя обеспечен за счет проведения аукционов по отбору проектов ВИЭ, привлечения инвестиций и ввода новых генерирующих мощностей.

Основную часть действующих объектов составляют 71 ветровая и 54 солнечные электростанции. Кроме того, в стране работают 44 гидроэлектростанции и три биогазовые станции.

По итогам 2025 года объекты ВИЭ произвели 8,6 млрд кВт·ч электроэнергии. За год в эксплуатацию ввели девять новых объектов общей мощностью более 500 МВт.

Развитие отрасли продолжается и в 2026 году. Планируется запустить еще 10 объектов ВИЭ общей мощностью 245 МВт — четыре ветровые, пять солнечных и одну гидроэлектростанцию. Ожидается, что по итогам года выработка электроэнергии из возобновляемых источников достигнет 8,8 млрд кВт·ч.

Инфографика: Министерство энергетики Республики Казахстан

В ближайшей перспективе планируется реализация около 100 проектов общей мощностью 3,6 ГВт. Кроме того, прорабатываются крупные проекты ВИЭ еще на 4 ГВт.

В сектор уже привлечены крупные международные инвесторы, среди которых TotalEnergies, China Power, Masdar и China Energy. Их участие позволяет привлекать современные технологии и инвестиции, а также наращивать новые генерирующие мощности.

Ожидается, что дальнейшее развитие ВИЭ позволит увеличивать долю чистой энергетики в энергобалансе страны, повышать устойчивость энергосистемы и укреплять энергетическую безопасность.

Ранее Kazinform сообщал, что в 2026 году в Казахстане уже введены в эксплуатацию семь из десяти запланированных объектов ВИЭ общей мощностью 212 МВт. Всего до конца года планируется запустить объекты суммарной мощностью около 245 МВт.

Также в апреле министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщал, что по итогам 2026 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ должна достичь 8,8 млрд кВт·ч.