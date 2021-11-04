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    11:11, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Доля ВИЭ к 2030 году в Казахстане составит более 10%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из инструментов улучшения экологии являются возобновляемые источники энергии. Планируется, что доля возобновляемых источников энергии к 2025 году в Казахстане составит 6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в республике действуют 126 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1975 мегаватт (МВт). В 2021 году прогнозируется выработка объектами ВИЭ порядка 4 млрд киловатт часов (кВтч), что составит 3,5 % из общего объема производства электрической энергии», - сообщил глава Минэнерго РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    В течение четырех лет планируется ввод в эксплуатацию 62 проектов ВИЭ и крупномасштабных проектов ВИЭ мощностью 1 гигаватт (ГВт).

    «В рамках реализации указанных проектов будут привлечены порядка 1 трлн тенге инвестиций. Будет выработано дополнительно 6 млрд кВтч зеленой энергии.

    Доля возобновляемых источников энергии к 2025 году составит 6%, а к 2030 году будет не меньше 15%», - отметил министр.

    Также Магзум Мирзагалиев озвучил, что доля угольной генерации в стране снизится с 70% до 40,3%, а газовая генерация увеличится с 20% до 38%.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика
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