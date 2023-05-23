Доля трудоспособного населения в Казахстане сокращается

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет демографическая нагрузка в Казахстане существенно выросла. На каждую тысячу трудоспособных граждан в стране приходится 740 пожилых и детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Если проследить эволюцию главного индикатора демографической нагрузки с 2018-го, мы увидим, что показатель стабильно рос каждый год. Пять лет назад коэффициент был на уровне 687 — на 53 меньше, чем в текущем году.

Это расчётные данные, представленные на основе крупных возрастных групп населения. Фактически «экономических иждивенцев» в стране, скорее всего, на самом деле больше, чем 740 на каждую тысячу. По существующей методологии дети в возрасте от 16 лет уже относятся к трудоспособному населению, хотя мало кто в этом возрасте может самостоятельно себя содержать. Кроме того, эта цифра, возможно, была бы иной, если бы была учтена та часть пожилых, которые продолжают работать, несмотря на фактическое наступление пенсионного возраста.

Основной вклад в рост показателя вносит коэффициент «детской» демографической нагрузки. В начале 2023 года на каждую тысячу взрослых в стране приходилось 542 ребенка, а еще в январе 2018-го их было всего 496. За последние пять лет численность детей в возрасте до 15 лет выросла с 5,1 млн до 6,2 млн человек. Отчасти этому способствовал беби-бум 2020-2021 годов.

Доля детей в общей численности населения к началу 2023 года составила 31,2%, увеличившись за последние пять лет на 3 п. п. Несмотря на гораздо более высокие бюджетные затраты на социальную поддержку детского населения (в отличие от пожилых), тот факт, что именно дети составляют основную часть иждивенческой нагрузки, демографы называют благоприятным фактором для экономики в перспективе. Ведь в течение ближайших 10–15 лет большая часть этих детей войдёт в трудоспособный возраст и пополнит ряды рабочей силы.

Удельный вес пожилого населения в стране в начале этого года составлял 11,4%, или 2,2 млн человек. В январе 2018-го этот показатель был равен 7,3%. Здесь важно сделать методологическое примечание. До 2022 года в бюллетенях Бюро национальной статистики АСПиР РК указывались возрастные линейки по международным стандартам: дети — до 14 лет, трудоспособное население — от 15 до 64 лет, пожилые — старше 65 лет. В экспресс-информации на 1 января 2023 года численность населения по возрастам указана уже с учётом возраста выхода на пенсию именно в Казахстане: 63 года — для мужчин, 61 год — для женщин. Детское население посчитано в возрасте до 15 лет включительно.

В региональном разрезе демографические коэффициенты сильно отличаются от общереспубликанского уровня. Самая высокая нагрузка была отмечена в южных и западных регионах. Антилидер — Туркестанская область, где на тысячу взрослых пришлось 886 детей и пожилых. Превысили 800 и показатели Кызылординской (819), Жамбылской (815) и Мангистауской (845) областей, а также Шымкента (811).

Значительно меньшие доли детей и пожилых статистики зафиксировали в мегаполисах: в Астане индикатор составил 625, в Алматы — 642. Это может быть связано с внутренними миграционными процессами: в крупных городах наблюдается приток взрослого трудоспособного населения из регионов. К числу областей с невысокой демографической нагрузкой отнесены Северо-Казахстанская и Костанайская области с показателями 672 и 651 соответственно.

В то же время север Казахстана относят и к наиболее быстро стареющим регионам страны. Это подтверждает индекс Биллетера. Когда этот демографический индикатор в плюсе, это говорит о том, что доля детей в возрасте до 14 лет в области выше, чем удельный вес людей старше 50 лет. Если же значение отрицательное, значит, возрастных казахстанцев в регионе больше, чем детей.

Судя по расчётам БНС АСПиР РК, в 2021 году самый высокий отрицательный индекс Биллетера наблюдался как раз в Костанайской и Северо-Казахстанской областях: минус 22,2 и минус 27,7 соответственно. К регионам, где людей старшего возраста больше, чем детей, были отнесены также Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская и Акмолинская области.

В конце прошлого года аналитики АО «Центр развития трудовых ресурсов» (организации, подведомственной Министерству труда и соцзащиты населения РК) сделали долгосрочный демографический прогноз. В этом документе эксперты ЦРТР рассчитали три вероятных сценария роста численности населения до 2050 года — базовый, оптимистичный и пессимистичный. По всем трем сценариям развития демографическая нагрузка в Казахстане будет оставаться на высоком уровне.

При существующих тенденциях роста рождаемости и уровня смертности, то есть по базовому сценарию, общий коэффициент демографической нагрузки сначала будет снижаться: к 2025 году — до 712, к 2035-му — до 681. В дальнейшем можно ожидать роста нагрузки к 2050 году до 773 иждивенцев на тысячу трудоспособных.