Доля стран ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30% - Глава государства

Странам ШОС необходимо уделить внимание усилению торгово-экономических связей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам проходящего во Дворце Независимости заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое продолжилось в формате «ШОС +», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала. На текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли, – отметил Президент.