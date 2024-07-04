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    17:58, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Доля стран ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30% - Глава государства

    Саммит ШОС начался в Астане
    Фото: Акорда

    Странам ШОС необходимо уделить внимание усилению торгово-экономических связей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам проходящего во Дворце Независимости  заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое продолжилось в формате «ШОС +», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    – Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала. На текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли, – отметил Президент.

    Теги:
    Токаев ШОС Акорда Саммит ШОС
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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