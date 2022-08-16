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Доля онлайн-платежей превысила 83% - Нацбанк РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Августа 2022, 10:54
Доля онлайн-платежей превысила 83% - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,2%. В то же время безналичные операции за полгода выросли на 48%, а доля онлайн-платежей в стране превысила 83%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ по итогам июля текущего года составили 13,7 трлн тенге, увеличившись с начала года на 609 млрд тенге, или 4,7%. Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 519,5 млрд тенге», - сказал Акылжан Баймагамбетов в ходе заседания Правительства.

По данным Нацбанка, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,2%, накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет превысила накопленную инфляцию.

Он также доложил о развитии платежной системы в стране.

«Безналичные операции населения за 6 месяцев текущего года выросли до 44,4 трлн тенге на 48%. Доля онлайн-платежей превысила 83%», - сообщил заместитель председателя Нацбанка.

Также, как проинформировал замглавы Нацбанка, в целях создания цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшего развития экосистемы цифровых финансовых сервисов в июле опубликован доклад по развитию Open API и Open Banking. На стадии реализации находятся мероприятия по проекту «Цифровой тенге».

Ранее сообщалось, что за июль текущего года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 1,5% и составил 477,07 тенге за доллар.


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