Доля обрабатывающей промышленности выросла на 30% в Кызылординской области

В ближайшие шесть лет в Кызылординской области будет запущено 65 проектов, что позволит создать около 9000 новых рабочих мест. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его данным, за 10 месяцев текущего года показатели сферы обрабатывающей промышленности выросли на 24,2%, сельского хозяйства – на 2,6%, строительства – на 21,2%, жилищного строительства – на 16,7%, торговли – на 4,3%, транспорта и складирования – на 8,8%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 27,7%, частных инвестиций – на 34,6%.

Бюджет области, как отметил Нурлыбек Налибаев, достиг 609 миллиардов тенге, показав рост на 57%.

- Объем бюджета развития региона по сравнению с прошлым годом увеличился в 2,5 раза. За последние 10 лет запасы нефти в регионе истощены, а объемы промышленного производства снижаются уже многие годы. Мы начали развивать другие производства. В результате сформировалась положительная динамика, - сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он подчеркнул, что в Кызылординской области в ближайшие шесть лет будет реализовано 65 проектов на сумму 1 триллион 100 миллиардов тенге, будет создано около 9 тысяч новых рабочих мест. В этом году уже запущено 15 проектов на сумму 14 миллиардов 100 миллионов тенге.