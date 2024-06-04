Доля обрабатывающего сектора в казахстанской экономике занимает 12,3% 

Перед Правительством Казахстана стоит ­задача — обеспечить 6%-й рост в обрабатывающей промышленности по итогам 2024 года. При этом доля этого сектора в ВВП занимает 12,3%, она почти сравнялась с долей горно-металлургического комплекса (12,6%). Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр в эксклюзивном интервью Primeminister.kz сообщил о планах по дальнейшей диверсификации экономики и обеспечению роста в обрабатывающем секторе, передает агентство Kazinform.

— Действующие предприятия должны работать, реинвестировать в свои производства и увеличивать объемы выпускаемой продукции. Также необходимо, чтобы у нас «рождались» новые инновационные предприятия. Нужно привлекать иностранный капитал для инвестирования в нашу страну. Производимая продукция будет идти и на экспорт, — сообщил Роман Скляр.

Первый вице-премьер также перечислил предприятия в обрабатывающей промышленности и в горно-металлургическом комплексе, которые демонстрируют высокий уровень технологического роста. Среди них Алматинский вентиляторный и Кентауский трансформаторный заводы и другие, на которых установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Продукция соответствует мировым стандартам.