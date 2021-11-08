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Доля новых автомобилей на дорогах Казахстана растет

8 Ноября 2021 09:55
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Доля новых автомобилей на дорогах Казахстана растет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–август 2021 официальные дилеры в РК продали 73,4 тыс. новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники — сразу на 39% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

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Большая часть продаж новой техники приходится на автомобили отечественного производства: так, по итогам 2020 года доля казахстанских автомашин в продажах составила 73%, против 27% импортных, а за 2021-й, по оценке Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ), доля отечественного автопрома составит 80%.

При этом до 2019 года в продажах новых легковых автомобилей преобладали «иностранцы».

В то же время, несмотря на рост продаж новых авто, поддерживаемый автопромом страны, Казахстан, к сожалению, остаётся также рынком «слива автохлама». Так, по итогам августа текущего года количество зарегистрированных в РК легковых автомобилей составило 3,8 млн, сократившись по сравнению с прошлым годом на 1,3%; при этом автомобили возрастом более 10 лет достигли сразу 63,7% от всего автопарка РК, или 2,4 млн. На автомобили возрастом от 3 до 10 лет приходится ещё 21,5% парка, или 827,3 тыс. машин.

В то же время есть и позитивный момент: доля новых автомобилей возрастом менее 3 лет за год увеличилась — с 11,3% до 13,1%, или до 502,8 тыс. «железных коней».

Впрочем, наблюдается и пессимистичный момент. По дорогам РК колесят не только местные «старички», но и немало незарегистрированных легковых автомобилей преимущественно из стран ЕАЭС. На начало прошлого года их количество достигало 200 тыс.

Напомним: граждане Казахстана могут перемещаться по территории РК и ЕАЭС по доверенности на транспортных средствах Беларуси и России без учёта сроков временного ввоза. Транспортными средствами, ввезёнными из Армении и Кыргызстана, хотя данные категории средств не относятся к иностранным, казахстанцы не имеют права управлять по доверенности.

«Чужие» автомобили не попадают в статистику, далеко не всегда — приличного возраста, и в целом могут представлять опасность на дорогах РК. По данным МВД РК, за январь–август текущего года было зарегистрировано 879 ДТП с участием автомобилей с зарубежным учётом. В авариях погибло 170 человек, ещё 1162 человека были ранены. Сколько всего правонарушений совершено водителями на таких «иностранцах», сколько штрафов им причитается, но никогда не будет ими выплачено — неизвестно.


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#Промышленность   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
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