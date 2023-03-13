Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в IV квартале 2022 года составил 5% (986 587 человек). Об этом передает МИА «Казинформ» на Бюро национальной статистики.

Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2022 года зарегистрировано в Туркестанской (8,5%), Мангистауской (8,1%) областях, а наименьшее – в городе Астане (2,1%) и в Улытауской области (2,2%) (оценочные данные).

На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам IV квартала 2022 года составил 8,9%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в IV квартале 2022 года по РК составила 45 623 тенге.