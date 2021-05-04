Доля МСБ в экономике достигла 30,5% - Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За третий квартал 2020 года доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике достигла 30,5%. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За третий квартал 2020 года доля МСБ в экономике достигла 30,5%. Субъектами МСБ в 2020 году выпущена продукция на сумму 32,7 трлн тенге. Численность занятых в малом и среднем бизнесе на 1 января текущего года составила 3,4 млн человек», - сообщил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Министр отметил, что в текущем году работа по льготному кредитованию МСБ продолжается. За первый квартал текущего года в рамках государственных программ льготного финансирования поддержку получили более 16 тысяч проектов на 663 млрд тенге.

«По итогам года льготным финансированием будут обеспечены более 47 тысяч проектов на общую сумму кредитного портфеля 2,5 трлн тенге. Оказывается поддержка в рамках рефинансирования кредитов МСБ в пострадавших секторах экономики. За период с 15 марта 2020 по 15 марта 2021 года предоставлены субсидии для рефинансирования около 9 тысяч проектов на сумму 475 млрд тенге», - сказал А. Иргалиев.

Ранее сообщалось, что в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год предусмотрено более 60 мер поддержки МСБ.