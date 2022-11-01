Доля молодых ученых увеличится до 50% благодаря увеличению финансирования науки в РК

1 Ноября 2022, 13:35

1 Ноября 2022, 13:35

Доля молодых ученых увеличится до 50% благодаря увеличению финансирования науки в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно на 1000 ученых будет расти научный потенциал Казахстана. Об этом сообщил председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» и Концепции развития науки РК поставлена задача – увеличение численности ученых в целом в 1,5 раза до 34 тыс. человек и увеличение доли молодых ученых до 50 %. Мы понимаем, что поддержка молодых ученых и привлечение талантливой молодежи в науку является приоритетной. Для поддержки постдокторантов проводится конкурс по выделению 1 тыс. грантов по проекту «Жас ғалым», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

По его словам, в соответствии с условиями конкурса, постдокторант будет заниматься исследовательской работой на базе любой выбранной им научной организации или университета. Его месячная заработная плата в течение трех лет будет составлять около 500 тыс. тенге. В рамках данного гранта исследователи, освоившие программу докторантуры, но не сумевшие вовремя защитить диссертацию, получат возможность защитить диссертацию в течение года. Такой возможностью обладают и представители казахской национальности, проживающие за рубежом. В результате, ожидается ежегодное увеличение научного потенциала на 1 тыс. молодых ученых, имеющих ученую степень.

Председатель Комитета пояснил, что целью данного конкурса является формирование высококвалифицированных и конкурентоспособных исследователей, привлечение и закрепление в науке талантливой молодежи, повышение доли молодых исследователей. Общая сумма финансирования на 2023-2025 годы составляет 3 млрд тенге. При этом, на финансирование одного проекта предусматривается не более 24 млн тенге, тогда как в прошлогоднем конкурсе эта сумма равнялась 19 млн тенге.

Дархан Ахмед-Заки озвучил требования к постдокторантам для участия в конкурсе: возраст не более 40 лет; наличие степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, ученой степени доктора или кандидата наук, или окончание полного курса программы докторантуры. Также претендент должен преподавать одну или несколько дисциплин суммарным объемом учебной нагрузки не менее трех кредитов в каждом семестре. При этом, претендент не должен в течение последних 12 месяцев не являться научным руководителем или членом исследовательской группы, задействованным на полную ставку. Прием заявок продлится до 14 ноября 2022 года.

Если в прошлогоднем конкурсе каждому молодому ученому мы предоставляли 19 млн тенге на реализацию идей, то в этом году мы повысили данный объем до 24 млн тенге. В связи с обращениями молодых ученых мы провели работы по улучшению условий участия в конкурсах и сняли некоторые ограничения, в частности, молодые ученые испытывали трудности в части преподавания, они вынуждены были брать не более трех кредитов, теперь же могут больше.

Мы продолжим улучшать конкурсные условия и увеличивать объемы финансирования, но здесь главной задачей наших постдокторантов является защита диссертаций, что позволит дальше участвовать в конкурсах на проведение научных исследований.