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Доля молодых ученых составляет 34% в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Мая 2023, 15:16
Доля молодых ученых составляет 34% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поднял проблему старения научных кадров среди руководящего состава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стране 22 456 научных кадров. 37 процентов исследователей (в 2022 году – 35%) имеют ученую и академическую степень. Также 34% исследователей составляют молодые ученые в возрасте до 35 лет, 43% – в возрасте 35-54 лет, 23% - в возрасте 55 лет и старше. Однако в научно-исследовательских институтах наблюдается старение руководящих кадров», - сказал Саясат Нурбек на правчасе в Мажилисе.

По его словам, в стране 414 организаций осуществляют научные исследования и опытно-конструкторские работы.

«Количество организаций, подчиненных государственному сектору, составляет всего 26%. 43% приходится на предпринимательские организации. В этой связи бизнес постепенно стал вкладывать инвестиции в научно-исследовательскую работу», - добавил министр.


Образование   Наука   Миннауки и высшего образования РК  
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