Доля молодежи категории NEET в Нур-Султане составляет 6,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля молодежи категории NEET в Нур-Султане составляет 6,9%. Об этом сообщил руководитель КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султан Чингиз Тлеулин на круглом столе по вопросам правовой культуры современной молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день количество молодежи в возрасте от 14 до 28 лет, по информации Департамента статистики, на 1 января текущего года составляет 223 374 человека. Из них, по итогам второго квартала 2021 года, рабочая сила – 158,2 тысячи, или 70%, занятого населения 150 тысяч, безработных 7,3 тысячи или 4,6% от общего числа молодежи, самозанятых - 15,8 тысячи, а доля NEET-молодежи 6,9% или 15,4 тысячи человек. Количество студентов средних специальных учебных заведений - 26,5 тысячи, количество студентов высших учебных заведений - 63,5 тысячи», – сказал Ч. Тлеулин.

По его словам, в столице для молодежи реализуется ряд проектов. В частности, комплекс мероприятий по социализации молодежи категории NEET. Это, так называемая, проблемная молодежь, к которой относятся и безработные, которые не имеют стремления к дальнейшему развитию. Для этой категории молодых людей, в рамках проекта, проводится работа по оказанию социально-психологической и правовой помощи. Также проводится комплекс мероприятий по укреплению института брака и семьи. В рамках проекта молодые люди принимают участие в разного рода творческих и спортивных мероприятиях, в ходе которых выявляются наиболее яркие семьи, которые являются хорошим примером для других. Реализуются проекты, охватывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта работа включает и антинаркотическое воспитание, и пропаганду здорового образа жизни и, совместно с соответствующими государственными органами, борьбу с распространением наркотиков. В рамках работы по социализации молодежи ведется работа по оказанию помощи в трудоустройстве, по развитию волонтерского движения.

Категория NEET – часть молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости.

Напомним, в Нур-Султане прошел круглый стол на тему «Правовая культура современной молодежи: актуальное состояние и пути ее повышения».