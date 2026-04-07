Доля местного содержания в закупках трех нефтегазовых операторов РК достигла 60,8%

Из общего объема закупок доля внутристрановой ценности составила 3,037 трлн тенге, или 65,1%.

На три крупнейших оператора — «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» и North Caspian Operating Company пришлось 60,8% всех закупок.

NCOC: объем закупок — 453,3 млрд тенге, из них 318,1 млрд тенге, или 70,2%, с местным содержанием;

КПО: объем закупок — 602,8 млрд тенге, из них 367,6 млрд тенге, или 61%, с местным содержанием;

ТШО: объем закупок — 1 780,9 млрд тенге, из них 909 млрд тенге, или 51%, с местным содержанием.

Вице-министр отметил, что операторам необходимо до конца 2026 года увеличить долю местного содержания и достичь целевых показателей.

По его словам в 2025 году изменились тендерные процедуры в поддержку казахстанских производителей и заключены долгосрочные контракты с отечественными компаниями на сумму 35,8 млрд тенге.

Кроме того, по итогам форума по нефтегазовому машиностроению подписано 33 контракта на сумму 443,8 млн долларов и 12 меморандумов о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Минпром РК предложил поправки с новыми обязательствами для недропользователей.