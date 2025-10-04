Доля китайских компаний на глобальном рынке ИИ достигла 15%

Согласно данным Академии информационных и коммуникационных технологий КНР, в 2024 году объем индустрии искусственного интеллекта в КНР превысил 900 млрд юаней ($126,7 млрд). Это на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.

— В Китае сформирована полная производственная цепочка в сфере ИИ, включающая базовую инфраструктуру, архитектуру моделей и отраслевые приложения. Доходы от этих сегментов в прошлом году увеличились на 54%, 18% и 13% соответственно, — отметили в Академии.

Быстрый рост показывает и интеллектуальное оборудование. К этой категории относятся смартфоны и компьютеры на базе ИИ, а также умные транспортные средства с функцией сетевого подключения.

Власти КНР последовательно реализуют курс на переход от цифровой экономики к «умной» экономике и интеллектуальному обществу. В этом году опубликованы рекомендации по внедрению инициативы «ИИ плюс». Она предусматривает развитие инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта и ускорение интеграции технологий ИИ в социально экономические сферы.

