    20:09, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Доля китайских компаний на глобальном рынке ИИ достигла 15%

    В Китае насчитывается свыше 5,3 тысяч компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Их совокупная доля на глобальном рынке достигла 15%, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: China Daily

    Согласно данным Академии информационных и коммуникационных технологий КНР, в 2024 году объем индустрии искусственного интеллекта в КНР превысил 900 млрд юаней ($126,7 млрд). Это на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.

    — В Китае сформирована полная производственная цепочка в сфере ИИ, включающая базовую инфраструктуру, архитектуру моделей и отраслевые приложения. Доходы от этих сегментов в прошлом году увеличились на 54%, 18% и 13% соответственно, — отметили в Академии.

    Быстрый рост показывает и интеллектуальное оборудование. К этой категории относятся смартфоны и компьютеры на базе ИИ, а также умные транспортные средства с функцией сетевого подключения.

    Власти КНР последовательно реализуют курс на переход от цифровой экономики к «умной» экономике и интеллектуальному обществу. В этом году опубликованы рекомендации по внедрению инициативы «ИИ плюс». Она предусматривает развитие инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта и ускорение интеграции технологий ИИ в социально экономические сферы.

    Ранее мы писали, что у Китая прагматичный подход к развитию искусственного интеллекта, об этом рассказывал Ли Кай-Фу.

