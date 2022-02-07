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Доля казахстанских местных дорог в нормативном состоянии доведена до 80% - МИИР РК

7 Февраля 2022 10:17
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Доля казахстанских местных дорог в нормативном состоянии доведена до 80% - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году строительством, реконструкцией и ремонтом дорог областного и районного значения было охвачено 4 тысячи км, реализовано 349 автодорожных проектов более, чем на 300,2 млрд тенге. Было создано около 8 тысяч рабочих мест, в том числе свыше тысячи постоянных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В эксплуатацию введено 2,6 тысячи км автодорог. В частности, было построено 19 км, реконструировано 152 км, капитально отремонтировано 220 км, средний ремонт был произведен на 2,2 тысячи км дорог местной сети. Ремонтными работами были охвачены дороги, соединяющие районные центры с областными.

В числе крупных реализуемых проектов – строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе ВКО, строительство и реконструкция автодорог курортной зоны Актау, а также «Индер - Миялы» в Атырауской области, «Южный обход Актобе» и «Алматы - Лепсы».

Таким образом, по итогам года доля дорог местной сети в нормативном состоянии доведена до 80%. В прошлом году этот показатель составлял 75%.

Стоит отметить, что дороги областного и районного значений находятся в ведении местных исполнительных органов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в свою очередь, ежегодно выделяет из республиканского бюджета на паритетной основе целевые трансферты на развитие местной сети дорог. Также строительно-ремонтные работы финансируются из местных бюджетов.

Напомним, общая протяженность дорог областного и районного значений в РК составляет 71 тысячу км. В соответствии с нацпроектом «Сильные регионы – драйвер развития страны» в 2020-2025 годы планируется охватить строительными работами 27 тысяч км дорог областного и районного значений.

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#Инфраструктурные проекты   #Дороги   #МИИР РК  
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