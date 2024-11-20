Доля качественных дорог увеличилась в Кызылординской области

- Основные улицы областного центра – участок от аэропорта до улицы Бейбарыса, въездная дорога из Шиели, магистральные улицы Яссауи, Жаппасбай батыра, проспект 25-летия Независимости (от улицы Султана Бейбарыса до улицы Абылкаир хана) расширены до четырех полос. В Кызылорде ведется строительство на сумму 4 миллиарда 700 миллионов тенге автодороги под железной дорогой, проходящей по улице Жанкожа батыра. В Аральском и Жанакорганском районах строится подвесной мост над железной дорогой стоимостью 4 миллиарда 500 миллионов тенге. У нас много достижений и транспортно-логистической сфере, – сказал глава региона.

Он также отметил, что по прямому поручению Президента модернизируется автотрасса Кызылорда-Жезказган, вопрос по которой много лет не сходил с повестки дня. Стоимость проекта - 108 миллиардов 500 миллионов тенге. Из 2016 километров дорог, приходящихся на территорию Кызылординской области, завершена модернизация 140 километров. Оставшаяся часть будет сдана в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, по поручению Главы государства решается и вопрос перевода участка международного коридора «Западная Европа-Западный Китай» от Кызылорды до Актобе в четырехполосную дорогу. АО «КазАвтоЖол» разрабатывает проектно-сметную документацию по переводу этого участка международного коридора в 1-ю категорию.