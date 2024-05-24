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    11:18, 24 Май 2024 | GMT +6

    Доля импортного сырья в обрабатывающем секторе превысила 50% - спикер Сената

    промышленность
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В прошлом году доля импортного сырья и комплектующих в обрабатывающем секторе составила более 50%, что делает нас уязвимыми перед глобальной конъюнктурой. Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Косвенно это может свидетельствовать об искусственном дроблении компаний и недостаточных стимулах для роста и укрупнения бизнеса. Кроме того, отрасль остается зависимой от импорта, это касается как технологической продукции, так и сырья. В прошлом году доля импортного сырья и комплектующих в обрабатывающем секторе составила более 50%, что делает нас уязвимыми перед глобальной конъюнктурой, — заявил Маулен Ашимбаев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развитие обрабатывающего сектора в Сенате.

    Также, как отметил спикер Сената, остро стоит вопрос обеспечения кадрами. Сейчас в обрабатывающем секторе занято порядка 613 тысяч человек или 6,7% от общей занятости. В то же время за последние десять лет численность работников в отрасли увеличилась всего на 10%. При этом не хватает квалифицированных специалистов по многим направлениям.

    — Мы знаем, что в настоящее время в этой части уже предпринимаются определенные шаги со стороны соответствующих структур в этой сфере. И данную работу нужно усиливать. Еще одним актуальным вопросом, который волнует многих представителей отрасли, является доступ к финансированию. Сейчас ставка кредитования на финансовом рынке доходит до 22%, что негативно влияет, несмотря на субсидирование ставки, на развитие предприятий обрабатывающего сектора, — добавил Маулен Ашимбаев.

    Он также добавил, что с начала 2022 года по апрель текущего года доля кредитования бизнеса в общем объеме банковского кредитования снизилась с 51% до 43%, а кредитование обрабатывающей промышленности — с 14% до 12%.

    Теги:
    Сенат Парламента Маулен Ашимбаев Промышленность Импорт
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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