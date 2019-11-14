Доля хороших и удовлетворительных дорог будет доведена до 85% - аким Павлодарской области

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Показатель доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Павлодарской области составляет 82,6%. Об этом заявил глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «Нурлы жол» завершается строительство коридора «Центр-Восток», проходящего по территории области. Остались маленькие штрихи. В этом году особое внимание уделено ремонту дорог в области», - проинформировал аким Павлодарской области на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что в регионе отремонтировано 710 км автодорог на 64 млрд тенге.

«Дороги важно не только построить, но и сохранить. Третий год подряд мы ведем активную работу «по перегрузу» грузовых автомобилей. Мы закупили за счет областного бюджета три специально оборудованных передвижных поста, которые работают по большегрузным машинам. Благодаря этому нам удается сохранить в удовлетворительном состоянии основные трассы. На сегодня показатель доли хороших и удовлетворительных дорог составляет 82,6% . На следующий год этот показатель будет доведен до 85%», - сказал Б. Бакауов.

Кроме того, глава Павлодарской области рассказал, как решаются вопросы обновления общественного транспорта.

«В этом году автобусный парк областного центра обновлен до 76%, что превышает средний показатель по стране. Приобретено 10 электробусов и 20 дизельных автобусов, которые занимаются перевозками жителей города и сельской зоны. В Павлодаре мы сохранили и продолжаем развивать трамвайную систему. За 2 года трамвайный парк пополнился 23 новыми вагонами», - сообщил Булат Бакауов.